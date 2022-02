Infortuni Napoli: la mossa di De Laurentiis, chiesto consulto con un luminare del Gemelli

Più di quaranta infortuni muscolari in stagione per il Napoli. Aurelio De Laurentiis corre ai ripari e chiede un consulto ad un luminare del Gemelli. La situazione degli indisponibili in casa Napoli è sempre preoccupante. Spalletti non fa drammi ma dice: “Ogni volta che sembra siano tutti disponibili, finisce che si fa male qualcuno“. Nell’ultima giornata di campionato contro il Cagliari, il Napoli ha dovuto giocare con cinque assente: Lobotka, Insigne, Anguissa, Politano e Lozano. Solo per il messicano il problema non era muscolare. A questi cinque si sono aggiunti anche Fabian Ruiz e Osimhen, entrati a gara in corso sempre per problemi fisici.

Il Napoli non ha mai subito tanti infortuni, così secondo Repubblica, De Laurentiis ha “pregato un suo amico romano, un luminare del Policlinico Gemelli, perché conceda supervisione alla squadra lacerata da infortuni muscolari“. Secondo il quotidiano si tratta di una “tutela per lo staff medico, che non sta passando un buon momento. Maun chiarimento fa forse tentato tra Spalletti e lo staff dei preparatori, senza escludere una ricerca in campo medico”. Intanto per la sfida con il Barcellona il Napoli recupera almeno Insigne e Politano, anche se l’ex Sassuolo difficilmente giocherà dal primo minuto in Europa League.