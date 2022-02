Cerchione: “Osimhen piace al Real Madrid e altri top club. I possibili sostituti”

Calciomercato Napoli con Victor Osimhen che entra nel mirino del Real Madrid. Il calciatore nigeriano fino ad ora ha segnato 21 reti con il Napoli in 50 presenze, molto spesso bloccato dagli infortuni. Nonostante tutto il giocatore resta uno dei profili più appetiti dai grandi club europei, anche perché a 23 anni ha ancora ampi margini di crescita. Il Napoli può valutare la cessione di Osimhen, secondo Paolo Bargiggia è una ipotesi da non escludere e De Laurentiis ci sta pensando, ma serve una super offerta per convincere il patron della SSCN.

Cessione Osimhen: la situazione Real Madrid

Secondo Luca Cerchione, giornalista che ha parlato della trattativa Bezos-Napoli, Osimhen è al centro del mercato europeo. “interessa a tre squadre: il Newcastle, ma solo in caso di salvezza. Il Manchester United ed il Real Madrid“. Per la squadra allenata da Ancelotti, Osimhen è la terza scelta dopo “Mbappé e Haaland“. “In caso di partenza la prima scelta del Napoli per sostituire il nigeriano è Scamacca” ha scritto Cerchione sui social. Il nome di Scamacca per il Napoli si sta facendo con insistenza, anche se piace molto all’Inter che però non ha ancora definito l’acquisto con il Sassuolo.

Il Napoli prederebbe Scamacca solo in caso di cessione di Osimhen. Così come si butetrebbe su Raspadori, qualora non dovesse arrivare la firma sul rinnovo per Mertens. Intanto gli azzurri guardano in casa Sassuolo anche per Domenico Berardi, giocatore che più volte è stato avvicinato al Napoli e che ha parametri in linea con la nuova politica di gestione di De Laurentiis. Sul fronte mercato Gazzetta dello Sport conferma che Mathias Olivera sarà un nuovo giocatore del Napoli a giugno.