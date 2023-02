Napoli ad Empoli dominio assoluto: i dati che lo certificano

Il Napoli vince anche ad Empoli segnando due gol e non subendone nemmeno uno. Un dominio assoluto per gli uomini di Luciano Spalletti.

È un Napoli che domina quello che se ne va in giro per lo stivale a prendere tre punti. Ottava vittoria consecutiva per gli uomini di Spalletti, che in attacco hanno fantasia, fisicità e lucidità. Osimhen è al suo 19simo gol stagionale, una macchina perfetta innescata dalle giocate del professor Lobotka, ma anche di Kvaratskhelia, Lozano e degli altri compagni.

Trovare un difetto al Napoli in questo momento è quasi impossibile.

Empoli-Napoli: i dati

Corriere dello Sport parla di “bellezza schiacciante” da parte del Napoli. Una partita che gli azzurri hanno condotto fin dal primo minuto di gioco. Un match che è stato dominato anche quando Mario Rui si è fatto espellere. Una forza ed una mentalità incredibile che ha portato il Napoli a tenere il pallino del gioco praticamente sempre con un 54% di possesso palla, ma soprattutto concedendo appena 2 tiri nello specchio della porta durante l’arco di tutta la partita.

Un dato che certifica la grandezza del Napoli, che non si limita a vincere le partite ma le conduce, le domina e porta i tre punti a casa.