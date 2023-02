Incredibile Osimhen: c’è un altro bonus per lui, ecco quando scatta

Victor Osimhen punta ad un altro bonus per i gol quello posto al raggiungimento del 25simo gol, fino ad ora ne ha segnati 21.

Una vecchia sigla del cartone animato di Hulk cantava: “Chi fermerà, l’incredibile Hulk“. Dopo 10 gol segnati nelle ultime 8 partite è forse l’ora di cominciarsi a chiedere: “Chi fermerà Victor Osimhen?” Perché Victor come il personaggio dei fumetti più si arrabbia e più mostra i muscoli.

La dimostrazione è avvenuta proprio in Empoli-Napoli, in un’azione l’arbitro non ha fischiato un chiaro fallo sul nigeriano, trattenuto in maniera evidente da un avversario. Nonostante il fallo non chiamato, Osimhen non si è perso d’animo e nell’azione successiva ha mostrato i muscoli, ha resistito a tutte le cariche, nonostante la doppia marcatura ed è uscito palla al piede, fermato solo ad un altro evidente fallo.

Osimhen: l’ora dei bonus

Ecco questo sembra essere l’unico modo per fermare Victor Osimhen, con un fallo. Ma l’attaccante del Napoli viaggia spedito e non sembra temere confronti. Fino ad ora ha segnato 21 gol in stagione, al netto di 7 partite saltate a causa di un infortunio.

Per Osimhen è già scattato un bonus di 130 mila euro per il 20simo gol segnato in stagione. Ora punta a quello posto al raggiungimento della rete numero 25, che gli assicurerebbe la stessa cifra già incassata in precedenza. Insomma una motivazione in più per l’incredibile Osimhen.