La frase di Spalletti a Kvara non sfugge alle telecamere

Spalletti richiama Kvaratskhelia: la frase dell’allenatore del Napoli all’attaccante georgiano catturata dalle telecamere.

Luciano Spalletti richiama Kvaratskhelia e il labiale del tecnico toscano non sfugge alle telecamere. Durante la partita contro l’Empoli, Khvicha Kvaratskhelia ha dimostrato il suo valore, propiziando i due gol del Napoli nel primo tempo con un assist per Zielinski e un tiro respinto corto sui piedi di Osimhen.

Nonostante la sua ottima prestazione, l’allenatore del Napoli, Spalletti, ha richiamato l’esterno georgiano per un episodio specifico. Infatti, Kvaratskhelia è stato pescato in fuorigioco quando avrebbe dovuto osservare il movimento dei difensori dell’Empoli per restare in gioco. Spalletti ha urlato in inglese: “Kvara, you see the line” e “Kvara, look the line”, ovvero “guarda la linea”. Questo episodio dimostra quanto Spalletti sia attento a ogni singolo dettaglio in ogni partita, anche con un giocatore come Kvaratskhelia, sempre tra i più decisivi.