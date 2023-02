Oismhen leader vero: Parole da brividi del capocannoniere della serie A

Il protagonista indiscusso della partita è stato Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, che ha guidato la sua squadra alla vittoria segnando il secondo gol e creando l’autogol che ha aperto le marcature. Osimhen ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori calciatori della Serie A, giocando con intensità e grinta per tutti i 90 minuti del match. Il calciatore nigeriano ha segnato già 19 gol in campionato, diventando il capocannoniere del torneo.

La prestazione di Osimhen ha attirato l’attenzione di tutti i media sportivi, che hanno elogiato il suo talento e la sua dedizione alla squadra. In un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Osimhen ha dichiarato di essere felice di avere la fiducia del mister e dei compagni di squadra e ha ringraziato il suo idolo, Didier Drogba, per avergli scritto un messaggio di incoraggiamento.

“E’ bello avere la fiducia del mister e di tutti, io devo solo cercare di ripagarla. Ci siamo ricordati di quello che è successo l’anno scorso, siamo stati attenti e l’abbiamo portata a casa. Solo Haaland meglio di me? E’ stupendo, una delle migliori stagioni della mia carriera. Mi sento benissimo e credo lo si veda sul campo. Spalletti? Ci chiede sempre di fare di più, ci corregge e ci rende più fiduciosi nei nostri mezzi, allenamento dopo allenamento. Drogba mi ha scritto un messaggio di incoraggiamento, mi motiva, sono felice di averlo letto. Era il mio idolo quando ero piccolo”.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha lodato la prestazione di Osimhen, definendolo un vero leader in campo. Spalletti ha anche sottolineato l’importanza di continuare a lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi della squadra e ha incoraggiato i suoi giocatori a fare di più in ogni partita.

La vittoria contro l’Empoli dimostra che il Napoli è una squadra forte e determinata, che sa come vincere anche in trasferta contro avversari ostici. La squadra partenopea sta facendo una stagione straordinaria e sembra destinata a raggiungere grandi traguardi. I tifosi del Napoli possono essere fieri della loro squadra e continuare a sostenere i loro campioni fino alla fine della stagione.