Milik offende il Napoli. Al polacco va ricordata solo una cosa

Arkadiusz Milik offende il Napoli per esaltare la Juventus. Il polacco merita una sola risposta, visto che ha la memoria corta.

Arkadiusz Milik alla testata polacca ‘Meczyki’ ha parlato della Juventus e non ha esitato ad offendere il Napoli. Proprio grazie al club di De Laurentiis oggi in Europa il suo nome è conosciuto.

“Fin da bambino volevo far parte di un grande club: essere alla Juve è il top” esordisce così Milik ai microfoni di Meczyki.

“La maglia della Juventus mi sta bene. Ha bei colori e buoni sponsor… A parte tutto, sognavo di essere in un club così sin da bambino“.

Milik tira poi una frecciata velenosa al Napoli: “Avrei potuto vestire il bianconero già qualche anno fa, ma Napoli e Juve non trovarono l’accordo. De Laurentiis rifiutò anche un’offerta superiore della Roma. Ma queste cose le rispetto: il giocatore può dire la sua solo in sede di ingaggio. Essere alla Juventus è fantastico: i top club internazionali si contano, d’altra parte, sulle dita di una mano“.

MILIK CONTRO NAPOLI

Arkadiusz Milik, oggi fa il “Fareniello” come si dice da queste parti, dimentica che fu proprio il Napoli ha lanciarlo nel grande calcio europeo, cosa che solo i grandi club internazionali possono fare. Lo Stesso De Laurentiis aveva riposto grandissima fiducia nel calciatore polacco, arrivato per sostitutore Higuain passato proprio ai rivali bianconeri. Il patron azzurro sborsò 32 milioni sull’unghia all’Ajax.

Evidentemente qui ci troviamo difronte ad un sordo, rancoroso rancore (covato inconsapevolmente) che coglie come un’autentica malattia chi ha ricevuto un beneficio, poichè tale condizione lo pone in evidente “debito di riconoscenza” nei confronti del suo benefattore. Un beneficio che egli “dovrebbe” spontaneamente riconoscere ma che non riesce, fino in fondo, ad accettare di aver ricevuto, al punto di arrivare a dimenticarlo o negarlo o sminuirlo o, addirittura, a trasformarlo in un peso dal quale liberarsi e a trasformare il Benefattore stesso in una persona da allontanare, da dimenticare, se non addirittura da penalizzare.

De Laurentiis ha rifiutato le offerte di Roma e Juventus, nonostante il bomber si sia infortunato gravemente per ben due volte, chiunque altro lo avrebbe ceduto, ma il Napoli è un club serio e ha voluto puntare su di lui, ripagato malissimo. Giunto in prossimità del rinnovo di contratto, Milik rifiutò tutte le offerte perchè voleva andare via paaremtro zero, solo in quell’occasione e anche per i troppi gol sbagliati e le prestazioni sotto tono, il Napoli a malincuore decise di metterlo fuori rosa.

I grandi calciatori, sono prima grandi uomini, e se i grandi club sono pochi, i grandi calciatori sono rari.