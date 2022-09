Milik snobba il Napoli: “Volevo un grande club” e poi rincara la dose

Arkadiusz Milik parla a Meczyki e dal ritiro della Polonia dice: “Ho sempre sognato di giocare in una grande squadra con la Juve“. L’attaccante ex Napoli non parlato della trattativa che lo ha portato in bianconero ed ha detto: “Ai miei agenti ho sempre detto di disturbarmi solo qualora ci fosse una trattativa concreta. Così dopo la partita con il Nantes mi hanno chiamato e mi hanno detto che c’era la Juve che voleva riportarmi in Serie A. I giorni successivi sono subito volato a Torino per parlare con il club: ho impiegato poco per decidere, giocare in un club così grande era sempre stato il mio sogno. E poi sto bene con la maglia della Juventus, è un kit con dei bei colori e dei buoni sponsor…”.

Poi Milik ha rincarato la dose ed ha detto: “Nel mondo ci sono pochi grandi club. Io sapevo che la Juve era interessata a Depay, poi si è concretizzato l’affare. Già in passato ho avuto la possibilità di andare alla Juve, ma poi noi si è mai trovato l’accordo tra le società che ha rifiutato anche un’offerta della Roma. La cosa importante è che ora sono alla Juve, anche perché poi il bianconero mi dona…“.