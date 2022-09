Assurdo, Richarlison segna, a Parigi gli lanciano una banana – Video

Assurdo allo stadio Parco dei Principi a Parigi, i tifosi hanno lanciato una banca a Richarlison dopo che ha segnato il gol durante Brasile-Turchia. Veramente assurdo quanto è accaduto durante l’amichevole Brasile-Turchia, con Richarlison che ha segnato il gol del 2-1 e si è visto volare dagli spalti una banana lanciata dagli spettatori.

A banana was thrown towards Richarlison while he was celebrating his goal for Brazil against Tunisia in Paris. [@bellexcosta]pic.twitter.com/0WY8IHHF6X — Sam Street (@samstreetwrites) September 27, 2022

Un atteggiamento assurdo e razzista che ha preso alla sprovvista il giocatore. Un episodio da censurare e che è avvenuto in un paese multietnico come la Francia. La federcalcio brasiliana su Twitter ha poi commentato l’accaduto: “Purtroppo, dopo l’azione del secondo gol, una banana è stata lanciata in campo verso Richarlison. La CBF rafforza la sua posizione per combattere il razzismo e ripudia qualsiasi manifestazione prevenuta“. Un episodio simile è accaduto anche ad un altro calciatore brasiliano, Dani Alves. Ai tempi in cui giocava col Barcellona gli fu lanciata una banana durante Villareal-Barcellona, Dani Alves decise di raccogliere il frutto e di mangiarlo in spregio a chi lo aveva lanciato.