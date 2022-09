Juventus, rosso in bilancio da 254,3 milioni. Zanetti distrugge i bianconeri

La Juventus chiude il bilancio con un rosso da record. il club bianconero sotto di 254 milioni. Il commento di Zanetti.

Il club bianconero ha reso pubblici i dati relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2022: evidenziata una perdita di 254,3 milioni di euro, la più alta di sempre nella storia della Juventus. Si tratta inoltre del quinto esercizio di fila chiuso in rosso. Nessun provvedimento per Allegri che, come previsto, rimane in panchina.

l Consiglio di amministrazione della Juventus, riunitosi nella giornata di venerdì 23 settembre sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato il bilancio consolidato relativo alla stagione 2021-22, che ha evidenziato una perdita di 254,3 milioni di euro (a fronte dei 209,9 di giugno 2021). Si tratta della perdita più alta di sempre fatta registrare dal club bianconero che, inoltre, per il quinto anno di fila chiude l’esercizio in rosso. Ora il bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti, in programma il prossimo 28 ottobre all’Allianz Stadium.

JUVE, QUANTO PESA IL ROSSO DI BILANCIO?

Comunque finisca la vicenda, la Juve pare lontana da una vera manovra di riequilibrio dei conti. Lo dice la progressione delle perdite, il costo della rosa ancora altissimo (109% dei ricavi) e incompatibile coi limiti UEFA. La riduzione del debito, da molti segnalata come un miglioramento, è conseguenza automatica dell’aumento di capitale da 400 milioni che gli azionisti hanno versato nelle casse del club aumentandone il patrimonio, non il frutto di una gestione più equilibrata. Ulteriori perdite eroderebbero un patrimonio già quasi dimezzato da dicembre e ricostituirebbero un debito finanziario già raddoppiato (da 78 a 153 milioni) in sei mesi. In questo scenario, il risanamento si allontana.

ZANETTI, STOCCATA ALLA JUVENTUS

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, presente al prestigioso “Festival dello Sport di Trento”, ha lanciato una frecciata velenosa alla Juventus. l’ex calciatore ha ricordato il discusso scudetto del 1998: “Rimpianto per non aver vinto lo scudetto con Ronaldo? Non è stato un rimpianto non vincere un campionato perché dopo abbiamo saputo tutti cosa è successo dopo… – le parole dell’ex fuoriclasse nerazzurro con chiaro riferimento allo scandalo di Calciopoli scoppiato anni dopo -. Sono stato orgoglioso di aver vinto la Coppa UEFA con lui a Parigi, dove sbagliando a tirare ho fatto gol”.