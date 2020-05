“Milik alla Juve, Paratici offre quattro contropartite tecniche”

Arek Milik alla Juventus, un’operazione di mercato ancora in piedi. Secondo Tuttosport Paratici è pronto ad offrire quattro contropartite tecniche.

Si allontana sempre di più da Napoli Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco spinge per andare alla Juventus. Il suo contratto scade nel 2021 ed il Napoli vuole cederlo per non perderlo a parametro zero, per questo sta ascoltando tutte le offerte che arrivano in questo momento. A fine stagione sarà quasi sicuramente addio tra il Napoli e Milik, dato che l’intesa per un rinnovo non è stata ancora trovata e non ci sono grandi margini di trattative.

L’imminente rinnovo di Dries Mertens, l’acquisto di Petagna, non fanno altro che minare le certezze di Milik che non vuole fare la parte del comprimario, ma preferisce giocarsi le sue chance altrove. Alla Juventus ad esempio, dove ritroverebbe Maurizio Sarri. Il tecnico nato a Bagnoli lo accoglierebbe con piacere, anche perché Higuain è pronto a lasciare i bianconeri a fine stagione.

Milik lascia Napoli: la Juve offre Cuadrado

Il Napoli valuta Arek Milik 50 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis vuole cederlo a fine stagione non vuole rinnovare alle cifre proposte dall’entourage del calciatore. Milik chiede un ingaggio da 4,5 milioni di euro, lo fa perché sa di non avere nemmeno il posto assicurato come titolare, dopo il rinnovo di Mertens. Insomma un po’ tutti sono convinti che sia meglio separarsi. Per farlo, però, servono tanti soldi, perché De Laurentiis non lo cede per meno del prezzo stabilito.

Così come fa sapere Tuttosport i dirigenti della Juventus hanno messo sul piatto quattro contropartite tecniche, che farebbero abbassare la quota di liquidità da versare nella casse del Napoli. Rugani, Pellegrini, Romero e Cuadrado sono i nomi indicati dai dirigenti bianconeri da inserire nella trattativa per portare Milik alla Juventus. Sul polacco, però, resta l’interesse di Atletico Madrid, Tottenham e Chelsea.