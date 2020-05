Il Napoli piomba su Everton: intreccio sulla proprietà del cartellino

Nel calciomercato del Napoli si fa sempre più largo il nome di Everton, il calciatore brasiliano è uno degli obiettivi dichiarati della SSCN.

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli parlato di un interessamento concreto della società di Aurelio De Laurentiis per Everton. Il brasiliano del Gremio è entrato nei radar azzurri, tanto che il Corriere dello Sport parla di una trattativa già in corso. Si è alle fasi iniziali, ma la società azzurra ha già informato il Gremio della volontà di trattare il calciatore. In questo momento ci si trova in una fase “perlustrativa, perché dietro una manovra dispendiosa c’è bisogno obbligatoriamente di considerazioni ampie, varie, economiche e non soltanto. Ma è stato tracciato un solco e il Napoli è virtualmente volato in Brasile, l’ha fatto telefonicamente e attraverso il proprio management, per capire anche se e quanto sia composita la questione contrattuale di un giocatore il cui cartellino sembra ‘diviso’ tra tre ‘proprietà’. Quella del Gremio è la più autorevole e rappresenta il riferimento assoluto per potersi poi definitivamente lanciare in un affare che “per ora non può essere considerato chiuso”. però è ufficialmente aperto” scrive Corriere dello Sport.