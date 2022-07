“Mertens, arriva, arriva”, Starace risponde ad un tifoso del Napoli a Dimaro

Mertens viene a Dimaro? La risposta di Tommaso Starace ai tifosi azzurri apre al rinnovo. Firma vicina?

Tommaso Starace da un nuovo indizio sul futuro di Dries Mertens. Il fantasista belga è senza alcun dubbio l’idolo incontrastato dei tifosi azzurri. Anche ieri all’arrivo dei giocatori a Dimaro è stato fatto il suo nome, nonostante il giocatore non sia più sotto contratto del Napoli. Nel primo giorno di ritiro un giornalista chiese a Tommaso Starace notizie su Mertens: “Tommy, lo aspettiamo allora Mertens?“. “Certo, sempre…” è stata la riposta dello storico magazziniere del Napoli che è anche un amico fraterno del giocatore belga.

Oggi alcuni tifosi hanno fermato lo storico magaziniere chiedendo notizie su Mertens, Starace, come riportato da Luca Cerchione , avrebbe risposto lapidario: “Arriva, arriva”. Starace ha un rapporto privilegiato con Mertens, e questa sua breve affermazione potrebbe essere un indizio molto forte sul possibile sbarco in Trentino del migliore cannoniere della storia del club partenopeo.

Attualmente Mertens è ancora in vacanza, anche perché senza contratto. Il giocatore aveva altre offerte, anche dal Belgio e soprattutto dall’Italia con Sarri che avrebbe fatto di tutto per portarlo alla Lazio. Ma il giocatore vuole attendere il Napoli ed è disposto anche ad abbassarsi ancora di più l’ingaggio pur di rinnovare il contratto col Napoli. Insomma Mertens e Napoli sembra un legame davvero troppo forte da spezzare.

Allenamento mattutino per il Napoli sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida – ha comunicato il club partenopeo in una nota -. La squadra dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza tra campo e palestra ha effettuato esercitazione tecnica-tattica con conclusioni in porta e sviluppi offensivi. A fine sessione Kvaratskhelia e Zerbin si sono fermati a lavorare individualmente con mister Spalletti. Questa mattina si sono aggregati al gruppo anche Politano, Rrahmani e Di Lorenzo che hanno iniziato i test medici e fisici. Olivera ha svolto prima parte del lavoro in gruppo e personalizzato in campo. Lobotka ha concluso i test medici e svolto prima parte di allenamento con la squadra. Fabian ha svolto prima parte di lavoro in gruppo e lavoro in palestra”.