Aspettiamo Mertens a Dimaro? La risposta di Tommaso Starace

Dries Mertens è senza alcun dubbio l’idolo incontrastato dei tifosi azzurri. Anche ieri all’arrivo dei giocatori a Dimaro è stato fatto il suo nome, nonostante il giocatore non sia più sotto contratto del Napoli. Un giornalista di calcionapoli24 ha infatti chiesto a Tommaso Starace: “Tommy, lo aspettiamo allora Mertens?“. “Certo, sempre…” è stata la riposta dello storico magazziniere del Napoli che è anche un amico fraterno del giocatore belga.

Attualmente Mertens è ancora in vacanza a Formentera, anche perché senza contratto. Il giocatore aveva altre offerte, anche dal Belgio e soprattutto dall’Italia con Sarri che avrebbe fatto di tutto per portarlo alla Lazio. Ma il giocatore vuole attendere il Napoli ed è disposto anche ad abbassarsi ancora di più l’ingaggio pur di rinnovare il contratto col Napoli. Insomma Mertens e Napoli sembra un legame davvero troppo forte da spezzare, un qualcosa di romantico che ancora esiste nello sport e nel calcio, dove il professionismo ha, ovviamente, assoggettato quasi tutto alle dinamiche del business. I tifosi sperano che nei prossimi giorni possa esserci veramente uno scossone dal punto di vista del calciomercato, anche perché uno come Mertens, a quelle cifre, non lo si trova facilmente in giro.