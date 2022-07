Renica e la frase su Mertens: “Quando tratti certi giocatori, sei destinato a perdere sempre”

Dries Mertens ed il Napoli non hanno ancora firmato il contratto per il rinnovo. A furor di popolo si chiede una conferma del calciatore belga che non vuole sentire altre offerte ed attende il Napoli. Sull’argomento interviene anche Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, che punzecchia la società azzurra. Renica richiama la notizia di Sky Sport che annuncia la volontà di Mertens di ridursi ulteriormente l’ingaggio pur di restare in maglia azzurra. Una volontà ferrea quella del giocatore, che alimenta ancora di più l’affetto dei tifosi, nonostante la narrazione sul caso Mertens, sia stata fatta sempre per mettere in cattiva luce il giocatore.

“Quando tratti dei giocatori di questo livello e con questi valori ,in questo modo ,sei destinato a perdere sempre!!!” scrive Renica sui social. Una frase che sembra essere indirizzata direttamente ad Aurelio De Laurentiis e la società azzurra. Come a voler dire che quando ci sono giocatori di questo calibro, che sposano i valori ed entrano in piena sintonia con la città ed il tifo, non si può che uscire sconfitti da una battaglia. Insomma come andrà a finire per il rinnovo di Mertens non è ancora chiaro, ma di sicuro non arriverà odio da parte dei tifosi nei confronti del giocatore, mentre uno sconfitto ci sarà sicuramente.