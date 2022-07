Del Genio: “Spalletti pensa ad un altro modulo. Se Osimhen le gioca tutte…

RITIRO NAPOLI. Il giornalista Paolo Del Genio si è soffermato sul modulo del Napoli nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss: “Nell’allenamento di Dimaro, in Trentino, ho notato un particolare che potrebbe essere importante: l’assenza di un sottopunta. Forse Luciano Spalletti pensa a un 4-3-3. Ma è ancora presto per dirlo anche perché mancano ancora tanti calciatori e il mister deve lavorare con giocatori che non faranno parte del futuro degli azzurri”.

“Ho la sensazione che in questa stagione il 4-3-3 e il 4-2-3-1 si possano alternare nel corso della stagione. Dipenderà molto, per come la vedo io, anche dagli avversari. Nella scorsa annata calcistica, invece, Luciano Spalletti ha optato quasi sempre per il 4-2-3-1. Quelle giocate con il 4-3-3, talmente sono state poche, che le ricordiamo quasi a memoria”.

Su Osimhen: “Dobbiamo augurarci che stia bene e che le giochi quasi tutte. Osimhen ha smentito tutti coloro che gli avevano messo delle etichette affermando che deve essere lanciato solo sulla palla lunga. In realtà il nigeriano sa sfruttare bene l’area di rigore ed è freddo in zona goal”.