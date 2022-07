Dimaro: arrivano Rrahmani e Politano, cresce l’attesa…

Amir Rrahmani e Matteo Politano sono arrivati a Dimaro, in ritardo perché impegnati con le rispettive Nazionali. La rosa di Luciano Spalletti si ricompone sempre di più in vista della prima amichevole stagionale. Politano e Rrahmani hanno due destini diversi, uno è un titolare inamovibile della difesa azzurra, tanto che il Napoli sta pensando anche ad un rinnovo di contratto. Politano, invece, chiede la cessione perché non trova il giusto spazio con Luciano Spalletti.

L’addio di Politano libererebbe il posto per l’ingresso di un giocatore come Ola Solbakken, ma al momento nessun club ha messo sul piatto i 18/20 milioni di euro che De Laurentiis chiede per la sua cessione. L’arrivo di Rrahamani e Politano a Dimaro fa seguito a quello di Lobotka accolto da Spalletti e dai tifosi in maniera strepitosa, segnale che il centrocampista è davvero il perno della squadra partenopea. Ma all’appello mancano ancora giocatori importanti come Anguissa, Osimhen e soprattutto Koulibaly. il difensore è la superstar del Napoli, il top player inseguito da tantissime voci di mercato. Edo De Laurentiis ha detto che il senegalese sicuramente andrà in ritiro, e giovedì dovrebbe esserci anche un confronto diretto con Aurelio De Laurentiis per la questione rinnovo. Ma le voci di un interesse della Juve per Koulibaly non si spengono ed agitano i tifosi.