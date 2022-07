Osimhen visite mediche poi Dimaro con l’ansia Bayern Monaco

Victor Osimhen pronto per tornare a Dimaro, oggi visite mediche a Roma e poi partenza per il ritiro del Napoli. Piace al Bayern Monaco. La rosa di Spalletti comincia a ripopolarsi, ieri è arrivato Lobotka, oggi è stato il giorno di Rrahmani e Politano. Tra stasera e domani mattina arriverà anche Victor Osimhen. Il nigeriano insieme con Koulibaly è al centro di molte voci di mercato.

dall’Inghilterra fanno sapere che il Bayern Monaco per Osimhen è pronto a offrire 100 milioni di euro, non lontano dalla richiesta di De Laurentiis di 120 milioni di euro. I tedeschi si sono rassegnati a veder andare via Lewandowski che vuole il Barcellona. Il Bayern è vigile su Osimhen ma nelle ultime ore anche Harry Kane del Tottenham è stato avvicinato alla squadra tedesca che deve assolutamente prendere un nuovo attaccante. I tifosi del Napoli sperano che Osimhen resti in azzurro, anche perché in due stagioni, causa gravi infortuni, il nigeriano non ha mai potuto esprimere il suo potenziale eppure ha messo a segno 28 reti in 51 presenze in Serie A. Osimhen può essere fondamentale per Spalletti, un altro che spera fortemente di poter allenare il nigeriano anche nella prossima stagione. De Laurentiis non cederà facilmente Osimhen, serve solo la classifica offerta irrinunciabile.