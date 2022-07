Napoli, Solbakken in pugno: due motivi rallentano l’affare

Il Napoli forte su Ola Solbakken del Bodo Glimt. Il giocatore è stato scelto come erede di Matteo Politano che ha dichiarato apertamente di voler andare via a fine stagione. L’esterno destro del Napoli non ha trovato il giusto spazio con Spalletti e chiede la cessione, ma il suo agente dovrà portare offerte concrete se vuole che Politano cambi squadra. Repubblica fa sapere che la cessione di Politano “potrà concretizzarsi solo con l’arrivo di un’offerta congrua, che sarà valutata di persona da De Laurentiis. Finora s’è fatto avanti in maniera abbastanza timida il Valencia di Gattuso, senza però affondare il colpo“.

Calciomercato: Solbakken Napoli

“La cessione di Politano potrà concretizzarsi solo con l’arrivo di un’offerta congrua, che sarà valutata di persona da De Laurentiis. Il Napoli intanto ha prenotato come sostituto il norvegese Solbakken, che si è peraltro infortunato a una spalla ed è stato messo anche per questo in stand by, visto che le sue condizioni dovranno essere valutate” scrive Repubblica sulla trattativa per Solbakken al Napoli. Vendere un giocatore in un mercato dove girano pochissimo soldi diventa veramente complicato. Anche i grandi club stanno facendo fatica e non si sono mossi ancora concretamente. Un colpo sta per piazzarlo il Bayern Monaco con De Ligt, assicurando alla Juve una cifra monstre.