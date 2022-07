Criscitiello: “Con Koulibaly la Juve ha vinto. Di Maria meglio di Ronaldo”

Michele Criscitiello nel suo editoriale per tuttomercatoweb fa il punto del mercato con Koulibaly alla Juve. “La Juventus sta dando segnali importanti e se paga la linea Allegri allora gli daremo ragione. Giocatori pronti subito. La Juve non può aspettare, figuriamoci dopo gli ultimi anni che ha fatto davvero pena. Di Maria è vecchio e finito. Dicono i rivali. Di Maria, per un anno, è un lusso e paradossalmente, mondiale permettendo, potrebbe dare qualcosa anche in più di Cristiano Ronaldo. E’ fortissimo ma è meno star del portoghese. Fa più gruppo e se ti deve dare una mano nei dieci metri dietro te la dà senza sbuffare verso la panchina“.

Poi aggiunge: “Pogba è una mezzala che tutti conosciamo e che al centrocampo della Juventus serve come luce e acqua servono all’Europa dopo la lite con Putin. Dietro non siamo messi bene, a dirla tutta. Se parte De Ligt e la Juve incassa 80-90 milioni fa bingo. Poi andrà altrove e farà bene, ci può stare. Ma per come difendiamo in Italia e per come difende la Juventus, l’olandese non è quello che serve. A questa squadra servono due leader“.

Sulla vicenda Koulibaly scrive: “Se arriva Koulibaly la Juve ha vinto. Non il campionato ma lo scudetto, inutile, del calciomercato. Serve spessore e grande qualità. La ottieni solo con il difensore del Napoli. Infatti De Laurentiis, che è sempre un pochino tirato, non ha perso tempo ad alzare il tiro quando ha sentito il fiato sul collo che soffiava da Torino. La partita è tutta qui“.