GAZZETTA – Agnelli vuole Koulibaly alla Juve: maxi ingaggio e 40 milioni al Napoli

La Juventus fa sul serio per Kalidou Koulibaly, Andrea Agnelli alza l’offerta al Napoli e quella personale al giocatore senegalese. La società bianconera sta per incassare una cifra vicina ai 100 milioni di euro per la cessione di De Ligt e con quei soldi è pronta a dare l’assalto a Koulibaly e Zaniolo. Insomma vendi 1 e prendi 2 in casa Juve, convinti che il difensore del Napoli sia la scelta perfetta per sostituire De Ligt e non far sentire la mancanza di Chiellini.

Koulibaly alla Juve: Agnelli tenta il tutto per tutto

Nonostante la volontà di Koulibaly di non andare alla Juve, il suo agente Fali Ramadi continua a flirtare con i bianconeri. Fosse per lui ci sarebbe già stato il trasferimento. Ma fino ad ora Koulibaly ha sempre rifiutato la maglia bianconera. Agnelli però non si è mai scomposto e per Koulibaly alla Juve è pronto a fare passi in avanti molto significativi. Secondo Gazzetta il club bianconero alza l’offerta di ingaggio fino a 7 milioni di euro più bonus, mentre a De Laurentiis verrebbero assicurati i 40 milioni di euro che ha sempre chiesto per la cessione di Koulibaly, che ha il contratto in scadenza nel 2023.

A questo punto se anche il Napoli dovesse accettare l’offerta della Juve, sarà complicato convincere il giocatore a rifiutare ancora la destinazione bianconera. Il problema resta la durata del contratto. Il Napoli, per bocca di Cristiano Giuntoli, ha detto di aver offerto 6 milioni di euro netti per 5 anni al difensore ed un posto in società, mentre la Juve non si ancora quanti anni di contratto offre al difensore 31enne. Intanto in casa bianconera si cerca anche una alternativa e prende quota il nome di Kimpembe in uscita dal PSG. Koulibaly resta sempre il favorito, l’uomo indicato da Allegri per dare forza e sostanza alla sua difesa.