Corbo: “A Napoli tutti sanno che Koulibaly vuole andare via, ma ora come fa a rifiutare?”

Antonio Corbo parla della situazione di Kalidou Koulibaly che ha ricevuto un’offerta per il rinnovo da 30 milioni netti. Il giornalista su Repubblica scrive: “Come in un grande film americano dal perfetto doppiaggio, appare sabato da Dimaro Cristiano Giuntoli. Rivela impassibile l’ultima offerta del Napoli a Koulibaly. Una cifra enorme: sei milioni netti per 5 anni. Calcolo rapido: 60 lordi scommessi su un calciatore di 31 anni e 20 giorni. La voce doppia separata dall’opinione. Il faccione scuro e annoiato del cinquantenne direttore sportivo dice invece abbastanza. Si immagina, ecco: ora tocca a lui rispondere, vediamo come farà a rifiutare“.

Koulibaly via da Napoli

Le notizie di calciomercato di oggi riferiscono ancora di un interessamento concreto della Juve per Koulibaly, con Agnelli pronto ad alzare l’offerta al Napoli ed al giocatore. Secondo Corbo tutto il “Napoli sa che Koulibaly vuole andar via, magari tra un anno, quando costerà zero euro, e potrà vendersi in proprio, dividendo con il suo disinvolto agente Foli Ramadani il tesoretto che pagherà il prossimo club, messo da parte con il no al rinnovo. È il nuovo calcio, che tristezza. Tutto business, niente sentimenti. Ramadani ha ottimi rapporti con il Chelsea, in un gioco di prestigio tirò fuori De Laurentiis e Sarri da un labirinto. Da una penosa rincorsa senza incontro. Il Napoli sollecitava una penale di 8 milioni, né il Chelsea né il professore di Calcio&Bellezza volevano pagare. Fu trasferito Jorginho in Premier per l’abbondante cifra di 65 milioni“.