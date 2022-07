Auriemma: “Il Napoli prova a convincere Koulibaly. Il suo desiderio è un altro”

Raffaele Auriemma, ha rivelato una notizia sul rinnovo di Koulibaly con il calcio Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis prova a convincere Kalidou Koulibaly a suon di milioni. Il difensore e il patron del Napoli si sono sentiti telefonicamente. La proposta di 6 milioni per 5 anni gli è stata fatta 5 giorni fa da Aurelio De Laurentiis al telefono da Los Angels. Due settimane prima Koulibaly aveva detto di no alla Juventus. Oggi alla stampa anche Edo De Laurentiis, vicepresidente della Ssc Napoli, ha confermato la notizia: “Abbiamo presentato un’offerta da 6 milioni di euro netti per cinque anni a Koulibaly. Più di così non credo si possa fare, soprattutto in una situazione di post pandemia. Confermare Koulibaly è la cosa più importante del mondo per noi, è una persona squisita”.

Ora la palla passa al difensore senegalese, i tifosi del Napoli, dopo Insigne e Mertens non vorrebbero perdere altro beniamino. Giuntoli, non si farà trovare impreparato e sta già sondando alcuni profili in caso di addio del fortissimo centrale: Kim Min-Jae (Fenerbahce) e Marcos Senesi (Feyenoord).

AURIEMMA, DE LAURENTIIS VUOLE CONVINCERE KOULIBALY

Sulla questione Napoli- Koulibaly, Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore radiofonico, sui propri canali social, ha pubblicato una notizia di mercato: “Il Napoli proverà a convincere Kalidou Koulibaly a firmare il rinnovo, ma il desiderio attuale del K2 è di non rinnovare per poi trasferirsi il prossimo anno ad uno di questi club: Barcellona, Chelsea o Bayern.

Riuscirà Aurelio De Laurentiis a dissuaderlo da questo proposito? Di certo, per uno di questi importanti club europei, l’occasione è ghiotta perché significherebbe prendere uno dei difensori più forti al mondo”.