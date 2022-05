Parisi: “Senesi-Napoli, è il meglio per sostituire Koulibaly. Fa gol ed è bravo sulle punizioni. Udogie pronto per una big”

Fabio Parisi

: “Senesi è un buon giocatore ed è nei radar del Napoli, vediamo cosa succede… Offerte già presentate dal Napoli? A noi non ne sono arrivate. Marcos ha grandissime qualità ed è maturato moltissimo, da quando è approdato in Olanda. Difensore centrale sui generis, perché ha un ottimo sinistro, calcia le punizioni e segna tanti gol. Profilo molto interessante: nel Napoli ci potrebbe stare tranquillamente… Koulibaly è un monumento, a Napoli, e sostituirlo è difficile, ma per rimpiazzarlo devi andare sul meglio che offre il mercato ed il mercato, oggi, offre l’opportunità di un grande difensore come Senesi”.

FabioParisi ha poi parlato di Miralem Pjanic, calciatore che conosce da tempo: “E’ in orbita Napoli? Non mi occupo più di lui: curai la mediazione per la Roma, ma ora bisognerebbe chiedere a Fali Ramadani: è lui che si occupa del bosniaco…”.

Sul mercato del Napoli: “Il club azzurro deve comprare per rinforzarsi? Ha una squadra completa, ma se avrà opportunità da cogliere, vedrete, le valuterà. Se ci saranno offerte irrinunciabili per Victor Osimhen ed altri giocatori, il presidente farà le sue riflessioni e, nel caso, sarà in grado di trovare un sostituto all’altezza. Il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere i suoi campioni, ma deve considerare eventuali grandi proposte in arrivo dall’estero”.

Offerte per Destiny Udogie, terzino dell’Udinese assistito dai soci di Parisi: “Offerte importanti per lui? Premesso che queste cose vanno chieste a chi lavora direttamente col ragazzo e lo ha fatto crescere in modo pazzesco, è chiaro che parliamo di un profilo maturato e pronto, quindi può darsi che arrivino offerte importanti. Non sto gestendo direttamente la situazione e non so se qualcosa bolla in pentola, ma posso dire che il calciatore ha dimostrato d’avere un impatto vero non solo nel calcio giovanile, ma anche nel calcio vero” ha concluso Parisi.