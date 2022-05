Cerchione: “Vi svelo la strategia di De Laurentiis, così vuole fare cassa”

Luca Cerchione parla del Napoli e delle strategie finanziarie di Aurelio De Laurentiis: “Punta sul player trading“. Insomma sembra un Napoli che possa tornare al vecchio modello di gestione, quello in cui si comprano i vari Lavezzi e Cavani a ottimo prezzo, per poi rivenderli a peso d’oro. In questo modo sembra complicato riuscire a puntare alla vittoria del titolo. Sarà anche per questo che Spalletti è stato chiaro: “Se si vuole vincere, bisogna comprare“. Lo ha detto pubblicamente il tecnico del Napoli, ma De Laurentiis non sembra voler assecondare certi discorsi.

Le idee finanziare e di gestione del club da parte del presidente del Napoli restano immutate. Ecco quanto scrive Cerchione su twitter: “Il modello di business di Adl si basa sul player trading. Comprare giovani di belle speranze e rivenderli una volta esplosi. Ha provato a fare diversamente sotto la guida di Benitez ed è andata bene, ma il modello resta sempre lo stesso“. Kvaratskhelia pagato circa 10 milioni di euro, è un chiaro esempio del modello di business di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore georgiano potrebbe far fare una mega plusvalenza in futuro, così come Osimhen: pagato circa 50 milioni di euro cash, 70 complessivi, ma che già ora vale circa 100 milioni di euro.