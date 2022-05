De Laurentiis messaggio a Mertens: “deve decidere in fretta”. Poi la frecciata velenosa al belga

Aurelio De Laurentiis apre al rinnovo di Mertens e detta le proprie condizioni per la permanenza dell’attaccante belga.

Il patron del Napoli durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro, ha parlato anche di mercato, confermando la permanenza di Anguissa, soffermandosi anche sulla questione del rinnovo di Mertens.

De Laurentiis si è limitato a non sbattere la porta al re del gol (e come avrebbe potuto farlo?). Dries è lì sull’uscio in attesa che lo scenario cambi:

«Chi vuole restare non è che improvvisamente dopo la partita con lo Spezia scompare. Io resto a Napoli tutta la settimana. Io e Mertens ci siamo visti, ci siamo parlati, ci dobbiamo rincontrare. Io penso che sia inopportuno quando si sta ancora giocando mettere pressioni, speranze, delusioni su un discorso legato al contratto».

Poi arriva una frecciatina al Belga:

«Se uno è davvero interessato non scompare e si parla in maniera tranquilla prima di andarsene in vacanza».

De Laurentiis non vuole attendere in eterno, ma non vuole neppure tirare troppo la corda. Mertens (ieri convocato nella sua nazionale) sa quale è l’ingaggio a cui il Napoli dirà di sì. Farà il passo che viene ritenuto giusto dal club azzurro? Il pessimismo sulla sua permanenza resta. Ed è pure alto. Su Instagram più o meno nello stesso momento il belga ha postato una foto con la frase “momenti che non dimenticherò mai” con lui e baby Ciro Romeo nello spogliatoio del Napoli.