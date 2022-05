Sport – “Koulibaly non rinnova col Napoli”, Auriemma: “Si inserisce la Juve. Incontro De Laurentiis-Ramadani”

Calciomercato Napoli, con Kalidou Koulibaly che finisce nel mirino del Barcellona, anche la Juve interessata. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 secondo quanto fa sapere il quotidiano Sport c’è la possibilità che si trasferisca alla corte di Xavi. Il giocatore a 31 anni potrebbe decidere di lasciare il club azzurro. In una recente intervista Koulibaly ha detto che non andrà al contrasto con la società, che se un giorno dovesse andare via lo farà in modo pulito, nel rispetto dei tifosi. Insomma sembrano esserci le avvisaglie per un addio di Koulibaly, con il club blaugrana che è pronto a rifondare la difesa puntando proprio sul senegalese.

Auriemma: “Non solo Barcellona, la Juve si inserisce Koulibaly”

Secondo quanto fa sapere il quotidiano Sport il Barça ha avuto già dei primi contatti per esplorare le possibilità di un trasferimento, anche se è cosciente che trattare con De Laurentiis potrebbe essere davvero molto complicato. Sempre dalla Spagna sottolineano che Koulibaly non ha la minima intenzione di rinnovare con il Napoli, anche perché la politica del patron azzurro non prevede costi così alti di ingaggio.

Ma l’ultima notizia su Koulibaly riguarda un inserimento della Juve, secondo Raffaele Auriemma il giocatore piace al club bianconero che ha visto l’addio di Chiellini. Ecco quanto fa sapere Auriemma: “De Laurentiis sta per incontrare Ramadani per parlare di Koulibaly e del suo futuro. Il Napoli ha la necessità di rinnovare o vendere il contratto del senegalese per non perderlo a zero. C’è il Barcellona su di lui, il club spagnolo a è interessato, ma attenzione perché si è inserita una squadra italiana. Ieri sera è girata questa notizia negli ambienti del mercato: perso Chiellini, la Juventus sta guardando a Koulibaly! Sarebbe un colpaccio per la Juve e un colpo al cuore per i tifosi del Napoli“.