Koulibaly-De Laurentiis telefonata da Los Angeles. Bargiggia rivela: “5 giorni fa è successo…”

Paolo Bargiggia rivela di una telefonata tra Koulibaly e De Laurentiis. Il patron da Los Angeles ha formalizzato l’offerta di rinnovo del Napoli.

BARGIGGIA, TELEFONATA KOULIBALY-DE LAURENTIIS. Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha parlato alla stampa dopo Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.

Il vice presidente azzurro ha confermato di aver “fatto un’offerta da 6 milioni di euro netti per cinque anni a Koulibaly. Più di così non credo si possa fare, soprattutto in una situazione di post pandemia. Confermare Koulibaly è la cosa più importante del mondo per noi, è una persona squisita. Volevamo tenere anche Albiol ma lo ha fatto una scelta di vita diversa“.

Paolo Bargiggia su Twitter ha confermato le parole di Edo De Laurentiis e ha svelato un interessante retroscena: “Un particolare che emerge su Koulibaly per capire meglio: la proposta di 6 milioni per 5 anni gli è stata fatta 5 giorni fa da Aurelio De Laurentiis al telefono da Los Angels. Due settimane prima Koulibaly aveva detto di no a 5 milioni+1 di bonus per 4 anni +1. Mercoledì giocatore in ritiro”.