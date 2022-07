Decapitate tutte le statue della Madonna, assurdo nel casertano – FOTO

Tutte le statue della Madonna di Casal di Principe nel casertano sono state decapitate durante la notte, scritte oscene sui muri. Non si capisce chi sia stato ma quello che è accaduto in provincia di Caserta ha sicuramente qualcosa di macabro, perché nella cittadina di Casal di Principe nella notte sono state mozzate le teste a tutte le statue dedicate alla Vergine Maria.

A Casal di Principe sono molte le statue votive disseminate in città, ma c’è chi si è messo di impegno e le ha distrutte tutte. Un fatto davvero inquietante perché chi ha agito si è messo d’impegno ed ha frantumato tutte le statue dedicate alla Madonna. Ma oltre queste sono state scritte anche delle frasi veramente brutte sul luogo dove i simulacri sono state lasciate senza testa. Scritte che sono state fatte con spray giallo e verde, le stesse che sono qualche mese prima erano apparse con lo stesso colore verde su alcuni portoni del Santuario di Madonna di Briano a Villa di Briano, un paese sempre nel casertano che confina con Casal di Principe dove in passato c’è stata una apparizione della Vergine Maria.

Il paese è scosso da quanto accaduto e non si riesce a capire chi abbia deciso di fare una cosa del genere. Le statue decapitate della Madonna fanno riflettere i fedeli, ma anche chi non è credente, poiché resta comunque un qualcosa di inquietante. Inoltre le scritte ‘eros‘ o la fra ‘Jew raduna le truppe si va in guerra’ destano altrettanto scalpore, anche perché non si comprende se abbiano un significato preciso.