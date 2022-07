Edo De Laurentiis: “Mertens penso accetterà il rinnovo. Vogliamo tenere Koulibaly. Dybala chi lo sa…”

Edo De Laurentiis parla del calciomercato del Napoli, le ultime notizie sui rinnovi di Koulibaly e Mertens e su Dybala. Il vice presidente del Napoli al termine della seduta di allenamento mattutino ha parlato, il giorno dopo al conferenza stampa di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. Edo De Laurentiis ha confermato di aver “fatto un’offerta da 6 milioni di euro netti per cinque anni a Koulibaly. Più di così non credo si possa fare, soprattutto in una situazione di post pandemia. Confermare Koulibaly è la cosa più importante del mondo per noi, è una persona squisita. Volevamo tenere anche Albiol ma lo ha fatto una scelta di vita diversa“.

Ma Edo De Laurentiis conferma anche l’offerta per Mertens: “Gli abbiamo proposto 2,5 milioni di euro netti. Credo che alla fine accetterà. Napoli è una città che gli ha dato molto. Nella vita bisogna essere positivi “.

De Laurentiis ha anche detto che in futuro si penserà ad “aprire gli allenamenti al pubblico“. Mentre sul migliorare la comunicazione ha fatto sapere che c’è sempre da migliorare.

Edo De Laurentiis su Dybala

Sul finale il vice presidente del Napoli ha anche fatto una battuta su Dybala al Napoli dicendo: “Mai dire mai, le vie del signore sono infinite…“. Insomma dichiarazioni di parziale apertura che fanno sognare i tifosi, soprattutto perché oggi Corriere della Sera fa sapere che Aurelio De Laurentiis sogna Dybala anche di notte e vuole fare il super colpo.