Meret: “Milan-Napoli? potremo toglierci delle belle soddisfazioni”

Il portiere azzurro carica l’ambiente in vista della super sfida di San Siro

Alex Meret non si nasconde. Il portiere del Napoli ha analizzato il momento degli azzurri nel post partita di Napoli-Lecce, proiettandosi già alla sfida contro il Milan a San Siro.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il numero uno azzurro ha sottolineato l’importanza del clean sheet contro i salentini: “Quando non subisci gol anche in partite sporche come quella col Lecce, acquisti fiducia per le prossime sfide. La concentrazione resta l’elemento chiave”.

Sul momento difensivo della squadra, Meret ha evidenziato: “Subisco pochi tiri? È fondamentale farsi trovare sempre pronti. Come nell’occasione del primo tempo, dove siamo stati bravi e anche un po’ fortunati nella respinta. Ma è il frutto del lavoro di squadra“.

Lo sguardo a San Siro

Sulla super sfida contro il Milan, il portiere friulano non cerca alibi: “Il fatto che loro non abbiano giocato in Champions non sarà un fattore determinante. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, anche se quest’anno non abbiamo le coppe. La preparazione sarà la stessa per entrambe le squadre”.

La chiave per Meret è chiara: “Se manterremo questa applicazione e questa concentrazione, potremo toglierci delle belle soddisfazioni”. Sulla corsa scudetto, invece, il portiere mantiene i piedi per terra: “È ancora presto per parlarne, ma siamo consapevoli dell’ottima prima parte di stagione. Continuiamo a ragionare partita dopo partita”.

