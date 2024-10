Il noto giornalista analizza il primato azzurro, evidenziando i margini di crescita della squadra di Conte

Riccardo Trevisani lancia un messaggio che fa tremare le rivali del Napoli. Il noto giornalista, intervenuto a “Pressing“, ha analizzato il momento degli azzurri dopo il big match tra Inter e Juventus.

Il pareggio nel derby d’Italia ha permesso alla squadra di Antonio Conte di allungare in classifica, portandosi a +4 sulla seconda. Un vantaggio che assume contorni ancora più impressionanti alla luce dell’analisi di Trevisani.

“La peggiore notizia per Inter e Juventus è che questo Napoli non è ancora nel suo momento migliore”, ha sottolineato il giornalista. “Gli azzurri hanno avuto finora un calendario benevolo, ma il dato più preoccupante per le rivali è che stanno dominando utilizzando solo il 50% del loro potenziale”.

E i motivi sono evidenti: “Senza Lobotka, perno del centrocampo e Lukaku che sta giocando al 30% delle sue possibilità. È come se il Napoli stesse guidando in terza marcia”, ha proseguito Trevisani. “Ora iniziano le grandi sfide e per Inter e Juve le cose potrebbero ulteriormente peggiorare”.

Una disamina che fa sognare i tifosi azzurri. Il Napoli di Conte sta già dettando legge in Serie A, ma il meglio deve ancora venire. Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla corsa scudetto e le analisi esclusive sul momento degli azzurri.