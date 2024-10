Fonseca: “Milan in corsa Scudetto, con il Napoli partita equilibrata”

Il tecnico portoghese presenta il big match di San Siro e risponde alle domande su Leao

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli. Il tecnico portoghese ha analizzato il big match contro gli azzurri, attualmente primi in classifica: “Il Napoli è una squadra fortissima, come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo. Sta in buon momento, vince, è al primo posto, arriveranno motivatissimi. Ma lo siamo anche noi“.

Il rinvio con il Bologna e le assenze

“È stato difficile preparare questa settimana”, ha spiegato Fonseca. “Penso che siamo stati penalizzati dalla decisione di rinviare il match contro il Bologna. Volevamo giocare, anche perché adesso abbiamo due calciatori come Reijnders e Theo squalificati contro il Napoli“. Sul giovane Camarda: “È un ragazzo con grande futuro e si allena molto bene, così come tutti i suoi compagni”.

La questione Leao

Sulla situazione di Rafael Leao, Fonseca è stato chiaro: “Ha lavorato bene come sempre e per noi non è un problema. Sono sicuro che tornerà presto ai suoi livelli”. Sulla formazione: “Non voglio anticipare nulla questa volta”. E sulla sostituzione contro il Bruges: “Non era assolutamente una punizione, la partita mi imponeva di prendere questa scelta. Ho fiducia in tutti i giocatori”.

Ambizioni e Scudetto

“I tifosi devono crederci perché siamo una squadra forte e in crescita”, ha affermato il tecnico rossonero. “Crediamo che possiamo essere una squadra in lizza per la vittoria del campionato”. Sul Napoli capolista: “In questo momento è la più forte perché è prima ed è una delle squadre che può vincere lo Scudetto“.

La tattica per San Siro

“Con il Napoli sarà una partita diversa, equilibrata e contro una squadra che difende molto bene”, ha concluso Fonseca. “Abbiamo preparato la partita nel modo migliore, dobbiamo migliorare la resa negli ultimi 30 metri”. Su Pulisic: “Non so dove lo metterò, mi piace quando gioca dentro il campo”. Su Calabria: “Potrebbe giocare terzino”.

