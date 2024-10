Inter-Juve 4-4: perché il vero vincitore è il Napoli di Conte

Otto gol a San Siro raccontano che il tecnico pugliese è il padrone della serie A

La Serie A ha un nuovo padrone. Il clamoroso 4-4 di San Siro tra Inter e Juventus ha confermato quanto il Napoli di Antonio Conte stia osservando con interesse dalle parti del Maradona. Un risultato che racconta molto più di una semplice partita spettacolare.

La fragilità nerazzurra preoccupa Inzaghi

La difesa granitica dello scorso anno sembra un lontano ricordo. L’Inter di Simone Inzaghi mostra una vulnerabilità preoccupante: 13 reti subite in 9 giornate rappresentano un campanello d’allarme impossibile da ignorare. La stanchezza dei veterani – l’undici titolare più “anziano” del torneo – si riflette in blackout sempre più frequenti.

Una Juventus ancora incompiuta

Dall’altra parte, la Juventus di Thiago Motta si affida al talento dei suoi giovani per mascherare lacune evidenti. Il mercato estivo non ha risolto i problemi a centrocampo, con i nuovi acquisti ancora lontani dalle aspettative. La freschezza dei baby bianconeri non basta per puntare al vertice.

La ricetta vincente di Conte

Mentre a Milano volavano gol ed emozioni, al Maradona il Napoli batteva il Lecce con un classico 1-0 firmato Conte. Il +4 in classifica non è casuale: il tecnico salentino sta plasmando una squadra concreta, che sa soffrire e colpire. Un marchio di fabbrica che in Italia ha sempre pagato.

Le prossime sei partite saranno decisive: Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino e Lazio. Un tour de force che dirà molto sulle reali ambizioni del Napoli. Se Conte manterrà il vantaggio, per le inseguitrici si farà durissima.

La storia della Serie A insegna che i titoli si vincono con l’equilibrio, non con le montagne russe. E mentre a San Siro si segnavano 8 gol, qualcuno a Napoli sorrideva pensando proprio a questo.