Classifica senza errori arbitrali 9° giornata serie A 2024 – 2025

Analisi dettagliata delle decisioni arbitrali che hanno influenzato il campionato fino ad oggi

E’ stoico ed eroico il Napoli di De Laurentiis, senza giornali e televisioni, nel torneo condizionato da errori arbitrali di ogni genere. Lo stratosferico fallo di Banda su Politano ignorato da Tremolada paragonato ai due rigori di Milano, che pure ci sono, non ha bisogno di ulteriori commenti. Penalizzata anche la Roma.

Napoli – Lecce 1 – 0, Tremolada (Meraviglia – Abisso).

Sull’incredibile il calcio di rigore negato al Napoli al 62’ per il fallo di Banda su Politano in una gara peggio diretta da Tremolada si è detto già tutto.

Fiorentina – Roma 5 – 1, Sozza (Chiffi – Massa).

Non c’è il rigore assegnato ai toscani al 15’. Celik interviene nettamente sul pallone e solo dopo tocca Bove, ma arbitro e VAR non se ne accorgono. La terza rete segnata da Kean è da invalidare per il precedente fallo di Gosens su Celik.

Classifica senza errori arbitrali 9 giornata serie A

Ecco come cambierebbe la classifica senza gli errori arbitrali alla 9ª giornata:

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 22 Napoli 22 Inter 18 Inter 18 Juventus 17 Lazio 18 +2 Atalanta 16 Udinese 17 +1 Fiorentina 16 Atalanta 16 Lazio 16 Torino 15 +1 Udinese 16 Fiorentina 14 -2 Milan* 14 Juventus 14 -3 Torino 14 Milan* 12 -2 Empoli 11 Roma 12 +2 Roma 10 Empoli 11 Bologna* 9 Bologna* 9 Cagliari 9 Cagliari 9 Como 9 Como 9 Verona 9 Verona 9 Monza 8 Parma 8 Parma 8 Monza 7 -1 Genoa 6 Venezia 6 +1 Lecce 5 Genoa 5 -1 Venezia 5 Lecce 5

Consentita la pubblicazione con citazione della fonte Napolipiu.com.