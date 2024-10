SKY: “Rinnovo Kvaratskhelia, l’agente è in Italia. Manna lavora per un difensore”

L’esterno georgiano punta al raddoppio dell’ingaggio, De Laurentiis prepara il nuovo vertice

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, è sbarcato in Italia per incontrare la dirigenza del Napoli. Una trattativa che si preannuncia complessa, con una distanza significativa tra le parti per il rinnovo del gioiello georgiano.

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha rivelato a Radio Marte i dettagli della situazione: “L’incontro con Jugeli è in agenda. Quando l’argomento è serio, i procuratori si muovono”. Il giornalista ha poi sottolineato il legame speciale tra Kvara e la piazza: “L’altro giorno, al suo ingresso in campo, c’è stato un picco di decibel impressionante. Gli applausi e i cori si sono alzati come per un giocatore che vale qualcosa di più”.

La trattativa per il rinnovo del 77 azzurro si preannuncia intensa. Da un lato la richiesta dell’entourage di Kvaratskhelia: 8 milioni netti a stagione. Dall’altro l’offerta di De Laurentiis: 5 milioni più bonus, per un totale di 6. Una distanza che al momento appare significativa.

“Il dialogo tra le parti è continuo”, assicura Modugno. “La trattativa va avanti da tempo, ma le posizioni sono ancora distanti”. Un rinnovo fondamentale per il futuro del Napoli, con il georgiano che rappresenta uno dei pilastri della squadra.

Il giornalista di Sky ha poi svelato un retroscena di mercato: “Il club azzurro vuole acquistare un difensore centrale. Al momento non conosciamo il nome, ma il ruolo è quello”.

