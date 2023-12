Mazzarri: "Napoli casa mia, è bellissimo

Walter Mazzarri tecnico Napoli ai microfoni di DAZN racconta emozioni personali e scelte tattiche prima della sfida contro l’Inter.

Prima della partita di campionato contro l’Inter, l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha rilasciato dichiarazioni emotive ai microfoni di DAZN. “Tornare allo stadio Maradona da allenatore del Napoli? Pensavo dopo 23 anni di carriera di non avere più queste sensazioni, è troppo bello, la gente mi vuole bene, ho avuto una forte emozione, la sensazione di tornare a casa, è bellissimo, ora però devo ritrovare concentrazione per aiutare la mia squadra“, ha confessato Mazzarri, esprimendo la sua profonda connessione con lo stadio e i tifosi.

Sul fronte tattico, Mazzarri ha parlato della scelta di posizionare Natan come terzino: “Purtroppo si è fatto un esordio molto bello con l’Atalanta e si perso subito dei giocatori, ma sono fiducioso perché il ragazzo ha potenzialità importanti e penso possa fare un’ottima gara anche in questo ruolo“. Queste parole mostrano la sua fiducia nelle capacità di adattamento del giovane giocatore.

Infine, discutendo di Victor Osimhen, l’allenatore ha sottolineato la gestione strategica del suo tempo in campo: “Osimhen? Sa che non ha i 90 minuti nelle gambe, dobbiamo gestirlo nella gara, è un valore aggiunto e spero che lo faccia vedere anche oggi, di cose contrattuali non ne parlo, so che sta bene, è stimolato, è amato da tutti, penso possa fare una buona gara oggi e crescere come condizione in futuro”.

Le dichiarazioni di Mazzarri riflettono un mix di emozioni e calcolo tattico, evidenziando la sua abilità nel bilanciare i sentimenti personali con le esigenze tecniche della squadra.