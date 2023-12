Inter, Marotta smentisce Interessamento per Zielinski

Marotta, amministratore delegato dell’Inter, esclude l’interesse del club milanese per Zielinski centrocampista del Napoli.

Ai microfoni di Dazn, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha chiarito la posizione del club riguardo il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Marotta ha sottolineato che non c’è stato alcun approccio concreto per il giocatore, il cui contratto con il Napoli è in scadenza.

Con un tono di rispetto verso la squadra partenopea, Marotta ha espresso speranza che il Napoli possa trovare un accordo per il rinnovo con Zielinski.

Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui il mercato calcistico è in fermento, con numerosi club che stanno monitorando situazioni contrattuali di vari giocatori.

Marotta ha ribadito che, sebbene l’Inter tenga d’occhio le situazioni di scadenza contrattuale di vari giocatori, nel caso di Zielinski non ci sono stati passi concreti.

Oltre a parlare di mercato, Marotta ha anche elogiato la prestazione dei giovani giocatori dell’Inter nella recente partita di Champions League contro il Benfica.

Ha evidenziato come la partita sia stata un’opportunità per far crescere i talenti emergenti, alcuni dei quali hanno debuttato in Champions. Marotta ha descritto il secondo tempo della partita come un “atto di coraggio” da parte dell’intera squadra.