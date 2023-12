Rinnovo Zielinski-Napoli: Incontro Imminente con l’Agente

Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Zielinski, con un incontro previsto con l’agente Bolek per discutere l’offerta del club.

Piotr Zielinski, figura chiave del Napoli e veterano della squadra, si trova di fronte a una decisione importante riguardo il suo futuro. Con il contratto in scadenza nel 2024, il club ha già avanzato un’offerta per il suo rinnovo.

Rinnovo Zielinski e Napoli: la situazione



Il giornalista Marco Giordano riporta che la SSC Napoli ha presentato un’offerta significativa per il rinnovo di Zielinski. Un incontro con l’agente del giocatore, Bolek, è previsto in questo mese per valutare la possibilità di colmare la distanza tra le aspettative del giocatore e l’offerta del club.

L’Inter Osserva da Vicino

Mentre il Napoli e Zielinski lavorano al rinnovo, l’Inter segue con interesse gli sviluppi. Tuttavia, è noto che la priorità del centrocampista polacco è quella di continuare il dialogo con il Napoli.

Zielinski, un Impegno Verso Napoli

Zielinski, che ha giocato un ruolo fondamentale nello scudetto vinto dal Napoli e ha recentemente rifiutato offerte provenienti dall’estero, dimostra il suo forte legame con il club e la città. La sua decisione di restare a Napoli è stata un chiaro segnale del suo impegno verso la squadra.

La Decisione Finale

L’esito dell’incontro con l’agente Bolek sarà cruciale per definire il futuro di Zielinski con il Napoli. I tifosi e il club attendono con speranza che questo giocatore chiave possa continuare la sua avventura in azzurro.

Con questi sviluppi, il futuro di Zielinski diventa un argomento caldo nel mercato calcistico, riflettendo non solo il valore del giocatore, ma anche l’importanza delle decisioni contrattuali per la strategia a lungo termine del Napoli.