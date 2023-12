A dicembre summit tra Zielinski e ADL per discutere del rinnovo col Napoli: distanza tra le parti, l’Inter è in agguato e ha già presentato un’offerta al polacco.

Il mese di dicembre sarà decisivo per capire il futuro di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza nel 2024. Come riporta Calciomercato.it, prima di Natale sono in programma incontri tra l’entourage del polacco e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Zielinski, il rinnovo con il Napoli in bilico

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, si trova a un bivio importante della sua carriera, con il suo contratto in scadenza e il rinnovo ancora in aria.

Dicembre, il Mese delle Decisioni . Secondo quanto riferisce cm.it dicembre sarà il mese decisivo per il futuro di Zielinski. Si prevedono incontri tra il Napoli e l’agente del giocatore per discutere l’offerta del club. De Laurentiis è fiducioso sulla proposta fatta, ma al momento c’è una distanza tra ciò che viene offerto e le aspettative del giocatore.

Inter offerta a Zielinski

Nel frattempo, l’Inter ha messo gli occhi su Zielinski e ha già fatto una proposta al suo entourage. Parliamo di circa 4 milioni di euro a stagione più bonus, una mossa che mostra il serio interesse dei nerazzurri per il polacco.

La Concorrenza si Fa Sentire Non solo l’Inter, anche altri club importanti stanno seguendo la situazione di Zielinski. Tra questi, il Liverpool di Klopp, che ha già dimostrato interesse per il giocatore in passato, e la Juventus, guidata dal suo ex DS Giuntoli.

La Priorità di Zielinski Nonostante le offerte allettanti, la priorità di Zielinski sembra essere il Napoli, il club dove ha dimostrato il suo valore. La domanda è: riusciranno Napoli e Zielinski a trovare un accordo che soddisfi entrambi?