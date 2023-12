Mazzarri: “Grande vittoria, la porta sembrava stregata. Kvara e Osimhen fantastici”

Mazzarri soddisfatto dopo la vittoria col Cagliari: “Era fondamentale, Osimhen e Kvaratskhelia hanno ritrovato fiducia”.

Il Napoli torna al successo in campionato superando 2-1 il Cagliari con le reti di Osimhen e Kvaratskhelia. Una vittoria fondamentale per gli azzurri e per il tecnico Walter Mazzarri, che nel post-partita non ha nascosto la propria soddisfazione.

Il Napoli Riparte: Parole di Mazzarri

La Necessità di una Vittoria

Mazzarri ha sottolineato l’importanza della vittoria per il Napoli, una squadra che ha già vinto lo Scudetto e che doveva reagire dopo un periodo difficile. La sua enfasi sulla necessità di “ripartire” riflette la mentalità vincente che vuole trasmettere alla squadra.

Analisi della Prestazione di Kvaratskhelia

Mazzarri ha discusso del ruolo chiave di Kvaratskhelia nel sistema di gioco del Napoli, notando come il giocatore perdesse lucidità sotto porta. Ha evidenziato l’importanza di non sovraccaricare Kvara e di utilizzarlo in modo che possa esprimersi al meglio.

Mario Rui e il Sistema di Gioco

Il tecnico ha anche lodato il contributo di Mario Rui, enfatizzando l’importanza dei terzini nel suo schema tattico. Questa osservazione mostra la sua attenzione ai dettagli tattici e alla necessità di adattare i giocatori al sistema di gioco.

Mazzarri sul Momento del Napoli

Un Anno Difficile

Mazzarri ha riconosciuto che questa stagione sarebbe stata complicata, evidenziando come la squadra abbia gestito la pressione e il nervosismo. La sua analisi del primo tempo e del possesso palla mostra la sua soddisfazione per la performance, nonostante le difficoltà iniziali.

La Serenità di Osimhen

Il tecnico ha parlato anche di Osimhen, sottolineando come il ritrovamento della serenità sia stato cruciale per il giocatore. La sua capacità di guidare Osimhen e Kvaratskhelia verso una maggiore tranquillità è fondamentale per il successo della squadra.

Prospettive per la Champions League

Sul sorteggio della Champions, Mazzarri ha preferito non commentare, scegliendo di concentrarsi sulla squadra e sulla loro serenità. Questo approccio prudente riflette la sua filosofia di non sottovalutare nessuna sfida.

Conclusioni

Le parole di Mazzarri dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari offrono uno spaccato interessante sulla sua visione di allenatore. Con un focus sulla serenità, l’adattamento tattico e l’importanza del recupero della fiducia dei giocatori chiave, Mazzarri sembra determinato a guidare il Napoli verso ulteriori successi in questa stagione di Serie A.