Napoli-Cagliari 2-1: Osimhen-Kvaratskhelia trascinano gli azzurri alla vittoria

Napoli-Cagliari 2-1, gli azzurri tornano alla vittoria grazie alle reti di Osimhen e Kvaratskhelia. Mazzarri riporta la squadra al quarto posto in classifica.

Il Napoli ha battuto il Cagliari per 2-1 nella sfida di Serie A valida per la 16esima giornata.

Napoli-CAGLIARI 2-1

L’importanza di Osimhen e Kvaratskhelia

Dopo un periodo difficile, il Napoli ritrova la vittoria con i gol decisivi di Osimhen e Kvaratskhelia. Il tandem offensivo ha dimostrato ancora una volta di essere fondamentale per le sorti della squadra, con Osimhen che ha aperto le marcature e fornito l’assist per il gol vittoria di Kvaratskhelia.

La Reazione del Cagliari

Nonostante il gol del pareggio firmato Pavoletti, il Cagliari non è riuscito a mantenere il risultato, mostrando alcune difficoltà difensive. La squadra di Mazzarri ha dimostrato di saper sfruttare le occasioni create, confermando la propria solidità in attacco.

i Gol di Napoli-Cagliari 2-1

Il Gol di Osimhen

Un perfetto cross di Mario Rui ha trovato la testa di Osimhen, che ha superato Scuffet con un colpo di testa preciso, sancendo l’1-0 per il Napoli.

La Risposta di Pavoletti

Il Cagliari ha risposto prontamente con un gol di Pavoletti, che ha sfruttato un cross di Luvumbo per pareggiare i conti, dimostrando la sua abilità nel gioco aereo.

Il Gol Vittoria di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia ha sigillato la vittoria del Napoli con un gol nato da un’azione personale di Osimhen, chiudendo il match sul 2-1 e confermando il suo stato di forma straordinario.

NAPOLI-CAGLIARI 2-1, TABELLINO E VOTI

Marcatori: 69′ Osimhen (N), 72′ Pavoletti (C), 75′ Kvaratskhelia (N) NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5,5, Natan 5,5 (58′ Mario Rui 6,5); Anguissa 5,5, Lobotka 6,5, Cajuste 6 (58′ Raspadori 5,5); Politano 7 (89′ Zanoli sv), Osimhen 7,5 (82′ Gaetano sv), Kvaratskhelia 7 (89′ Lindstrom sv). All. Mazzarri. CAGLIARI: (4-4-2): Scuffet 6; Nandez 6,5 (68′ Zappa 5,5), Goldaniga 5 (79′ Lapadula sv), Dossena 5,5, Augello 5,5; Oristanio 6,5 (68′ Luvumbo 6,5), Makoumbou 6, Prati 6, Jankto 5,5 (46′ Obert 6); Pavoletti 6,5, Petagna 5 (46′ Deiola 5,5). All. Ranieri. Arbitro: Marcenaro 4

Ammoniti: Osimhen (N), Goldaniga (C), Pavoletti (C), Rrahmani (N), Augello (C), Mario Rui (N), Politano (N), Anguissa (N) Espulsi: nessuno

Conclusioni

La vittoria del Napoli su Cagliari segna un importante ritorno alla forma per la squadra, con Osimhen e Kvaratskhelia che si confermano come giocatori chiave. Il Cagliari, pur mostrando momenti di brillantezza, dovrà lavorare per migliorare la propria posizione in classifica. Per il Napoli, questo successo rappresenta un passo significativo verso la conquista del quarto posto in Serie A.