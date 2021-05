CDM – Marino al Napoli con Spaletti, ipotesi fantasiosa ma c’è chi lo sussurra

L’arrivo di Luciano Spaletti al Napoli potrebbe essere accompagnato da quello di Pierpaolo Marino. L’attuale dirigente dell’Udinese è un estimatore dell’ex tecnico di Roma e Inter e secondo alcuni siti specializzati, Aurelio De Laurentiis starebbe preparando una vera rivoluzione per l’area tecnica. L’accoppiata Marino-Spalletti sarebbe la soluzione scelta dal patron del Napoli per rispondere alla Roma che ha annunciato l’ingaggio di Josè Mourinho.

Corriere del Mezzogiorno ritorna sulla notizia bomba di un arrivo di Spalletti e Marino e scrive:

Quanto accaduto dopo l’ingaggio di Mou potrebbe ingolosire tutte le grandi del campionato e anche De Laurentiis che sta preparando il suo colpo. In città, da tempo, dopo la rottura nemmeno tanto velata tra Gattuso e De Laurentiis (c’è soltanto una tregua armata) si fanno tanti nomi. In pole, anche per dare un segnale forte, ci sarebbe Luciano Spalletti. L’ex tecnico della Roma non è un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi, ma le sue qualità non si discutono ed è preparato ad affrontare le grandi piazze. Qualcuno sussurra che potrebbe arrivare con lui anche l’ex direttore Pierpaolo Marino, ipotesi piuttosto fantasiosa però. Di certo Spalletti sarebbe una bella risposta e un bel segnale per mostrare la voglia di restare in alto della società partenopea.