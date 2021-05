Napoli in calo fisico: cinque giocatori preoccupano Gattuso. In tre sicuri del posto con lo Spezia

Il calo fisico del Napoli preoccupa Gennaro Gattuso. La sua squadra deve giocare quattro partite come quattro finali e non è un modo di dire. Se il Napoli le vince tutte va in Champions League, altrimenti deve sperare che qualcosa vada storto alle rivali. Ecco perché ogni match va giocato con la massima intensità e con un solo obiettivo: vincere. Lo sa bene Gattuso che ha visto un calo fisico nel Napoli, in particolare in 5 uomini importanti della formazione titolare. Ecco quanto scrive Tuttosport:

Gattuso è preoccupato per il calo fisico evidenziato da cinque azzurri (Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens ed Insigne) nella gara contro il Cagliari e dovrà fare valutazioni attente, perchè sabato contro lo Spezia che ha bisogno di punti-salvezza, sarà importante utilizzare i calciatori più in forma.

Il tecnico del Napoli dovrà fare i conti anche con assenze importantissime per i prossimi match. Con lo Spezia mancheranno sicuramente Koulibaly e Maksimovic. Per il senegalese il campionato potrebbe essere finito, mentre per il difensore serbo c’è il problema Covid 19 da superare. Intanto Gattuso ha scelto già almeno tre titolari da schierare sicuramente con lo Spzia: