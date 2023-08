Marchisio zittisce i tifosi dei club di Serie A: “Cominciate a vincere come la Juventus, solo allora potete parlare”

L’ex giocatore della Juventus, Claudio Marchisio, si è scagliato in un tweet contro i tifosi interisti o detrattori bianconeri.

L’ex stella della Juventus, Claudio Marchisio, non le ha mandate a dire scagliandosi con un tweet contro i tifosi dell’Inter e altri critici dei bianconeri. Le sue dichiarazioni, a dir poco taglienti, sono seguite alla finale di Coppa Italia della scorsa stagione, in cui la Juventus è stata sconfitta dall’Inter. Marchisio ha risposto ai commenti negativi rivolti alla Vecchia Signora, in cui si sottolineava l’assenza di trofei nella stagione 2021/22.

Nel suo tweet, l’ex centrocampista ha affermato: “Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni!!!. Quando qualcuno riuscirà a fare quello che la @juventusfc ha fatto per così tanto tempo, solo allora potrò accettare certi commenti #JuveInter #CoppaItalia”.

Marchisio ha lanciato una critica decisa, mettendo in luce l’importanza dei risultati del passato e sottolineando che solo una parità di successi potrà giustificare certe forme di critica.