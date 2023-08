LDT – La Rabbia dai Tifosi del Napoli: “Gli Arbitri ci stanno Rubato i Punti!'”

I tifosi del Napoli esprimono la loro frustrazione per gli errori arbitrali che hanno influenzato le prime due giornate di Serie A.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. LDT, lettere dai tifosi. Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta inviata alla redazione di Napolipiu.com, un gruppo di tifosi del Napoli ha espresso la sua crescente preoccupazione per gli errori arbitrali che hanno già avuto un impatto significativo sulle prime due giornate di Serie A.

“Salve Dott. Francesco, sono anni che seguiamo il Suo sito e dobbiamo complimentarci con lei e con i suoi collaboratori. Siete una goccia d’acqua nel deserto dell’informazione napoletana, l’unico sito in grado di fare giornalismo e cronaca. Le Sue cronache dovrebbero fare scuola fra i media campani.

I napolisti nostrani pensano solo al copia – incolla per un like in più e c’è addirittura un sito in cui i presunti cronisti ci mettono persino la faccia e l’anno d’iscrizione all’ODG per riportare le amenità dei Ravezzani, De Paola, Zuliani, ecc… e chi ne ha più ne metta. Ormai il giornalismo napoletano è ridotto a questo. Noi che abbiamo insegnato giornalismo in tutto il mondo invitiamo nelle nostri sedi e televisioni partenopee personaggi al solo scopo di farci denigrare. Nella diatriba Gravina – De Laurentis ci siamo persino fatti offendere senza nemmeno reagire. Solo Napolipiu,com si è fatto sentire. Complimenti Direttore e continui in questo modo”.

Errori Arbitrali: Un Problema Ricorrente

I tifosi aggiungono: “Quanto fatto contro il Napoli a Frosinone con un goal annullato ingiustamente , si è ripetuto contro il sassuolo, prima con un rigore negato da Giua, l’arbitro aveva negato anche il secondo rigore, e solo le proteste veementi hanno richiamato l’intervento del VAR.

Per la prima volta nella storia L’aia ha ammesso un errore, infatti, si sono espressi miracolosamente in merito all’intervento di Juventus-Bologna ha fatto tanto discutere. “Il rigore non concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Illing jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell’arbitro e poi dei due uomini in sala Var”.

Quindi, caro direttore, non siamo ne vittimisti ne complottisti, ma realisti.

Concludiamo facendo nostre le parole di Rosario Pastore proprio sullo scandalo di Juventus- Bologna: Per quanto riguarda Di Bello, dovrebbe essere fermato per almeno 5 turni. Ma come si fa a punirlo quando il presidente della Federcalcio era apparso tutto bagnato di felicità quando la Juventus venne graziata con una multa e non con la retrocessione in B?”.

Cordialmente.

Pasquale R., Bartolo N., Michele O., Gennaro F., Giuseppe M., Gaetano I.