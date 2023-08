Lindstrom arrivato in Italia, domani visite mediche con il Napoli

Jesper Lindstrom è atterrato a Fiumicino e si prepara per le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma con il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Jesper Lindstrom è atterrato a Fiumicino poco dopo le 19 di oggi. Domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, seguite dalla firma del contratto che lo legherà al Napoli fino al 2028.

Un Accoglienza Calda

Al suo arrivo a Roma, Lindstrom è stato accolto da alcuni membri del Club Napoli Ostia, guidato da Giacomo Borrelli. Il giocatore appariva visibilmente entusiasta, un segno positivo per i tifosi azzurri.

Un Jolly per Rudi Garcia

Nello schema tattico di Rudi Garcia, Lindstrom rappresenta un jolly di valore. Può ricoprire svariati ruoli offensivi con efficacia: ala sinistra, trequartista o ala destra. In pratica, sarà l’erede naturale di Hirving Lozano, che sembra destinato a tornare al PSV Eindhoven.

Caratteristiche Tecniche

Con un fisico atletico, un passo veloce e una notevole intelligenza tattica, Lindstrom è un acquisto che promette molto. Nell’ultima stagione con l’Eintracht Francoforte, ha messo a segno 9 gol e fornito 4 assist in 38 presenze. In totale, con il club tedesco, vanta 80 presenze, 14 gol e 14 assist.

Un Innesto Cruciale

L’arrivo di Lindstrom è un innesto di grande importanza per il Napoli. Il suo talento e la sua versatilità offriranno a Rudi Garcia diverse opzioni tattiche, rendendo la squadra ancora più competitiva per la stagione in corso.