Rudi Garcia non ha dubbi: “Con lui abbiamo fatto un grande acquisto”

Nella conferenza stampa post Napoli-Sassuolo, Rudi Garcia si è soffermato sugli acquisti del Napoli in questa sessione.

Rudi Garcia, in quella che è stata la sua prima conferenza ufficiale allo Stadio Maradona, ha dimostrato di possedere un’ottima abilità comunicativa, ben distinta da quella del suo predecessore, ma altrettanto efficace. Il tecnico del Napoli, tra i vari argomenti, si è soffermato anche sugli ultimi ingressi nella squadra, mettendo in risalto le qualità del difensore brasiliano Natan, acquisito dalla società azzurra durante il mercato estivo per sostituire il coreano Kim Min Jae, ceduto al Bayern Monaco.

Durante la conferenza, il tecnico Garcia ha affermato: “Natan ha bisogno di tempo. Arrivato dal Brasile, giovane e non ancora padrone della lingua, deve ancora apprendere il nostro stile di calcio. Serve del tempo.”

“Io lavoro con lui, lo faremo crescere tanto, è un acquisto importante per noi, lo vedo ogni giorno e si sta sciogliendo, è meno timido e crescerà ancora per aiutarci. Poi Juan Jesus sta dando soddisfazione dietro, c’è Ostigard e siamo messi bene in difesa. Di sicuro possiamo dire che con Natan abbiamo fatto un grande acquisto”.