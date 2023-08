L’ex Napoli avvisa: “Natan non è Kim, non vi aspettate subito un leader, ma è fortissimo”

André Cruz, ex calciatore del Napoli, parla di Natan, il nuovo difensore brasiliano arrivato per sostitutire Kim.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI.Natan è il nuovo nome che fa impazzire i tifosi del Napoli. E c’è una vecchia conoscenza, André Cruz, che ha indossato la maglia azzurra negli anni ’90, che ci dice cosa ne pensa del ragazzo.

“Ragazzi, Natan è forte!“, esclama Cruz. “È veloce, agile e ha un fisico da paura. Però, dato che è ancora giovane, abbiate pazienza e non mettetegli troppa pressione.”

Cruz ci racconta che in Brasile il calcio sta cambiando. Grazie a nuovi allenatori e investimenti, i club stanno crescendo. E con questo cambiamento, emergono talenti come Natan.

Parlando del passato di Natan al Bragantino, Cruz dice: “Ha fatto vedere il suo valore contro squadre forti come Flamengo. Mi piace il suo stile di gioco, la sua personalità. E con un grande club come il Bragantino alle spalle, si vede che sa cosa fa.”

Però, Cruz avverte: “La Serie A non è facile. È diversa dal campionato brasiliano. Soprattutto al Napoli, dove la pressione è alta. Lui ha talento, ma dovrà imparare molte cose. Fortunatamente, avrà compagni esperti come Rrahmani e Juan Jesus a dargli una mano.”

Quindi, cosa possiamo aspettarci da Natan? Cruz sorride: “Ha tante qualità. È bravo in difesa, veloce e sa come usare il pallone. Ma non aspettatevi che segni tanti gol subito. Dategli tempo e vedrete un grande giocatore in lui!”

Cruz è fan di Natan e anche noi dovremmo esserlo. Ma come sempre, la chiave è la pazienza. Forza Napoli!