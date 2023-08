Napoli, De Laurentiis prepara il grande botto: Doppio colpo all’orizzonte

Il Napoli è pronto a sorprendere con due grandi movimenti di mercato. De Laurentiis guarda al futuro con Osimhen e Veiga.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il sole sorge su Napoli, e con esso, nuovi orizzonti per la sua gloriosa squadra di calcio. Sotto la guida del presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli si prepara a fare notizia con un doppio movimento di mercato che potrebbe rivoluzionare la prossima stagione.

Dopo un ritiro di successo a Castel di Sangro, concluso con una vittoria contro l’Apollon Limassol, l’allenatore Rudi Garcia ha già delineato i contorni della squadra. Ma come sa ogni appassionato di calcio, la magia spesso avviene fuori dal campo, nelle stanze delle trattative.

De Laurentiis, sempre appassionato e ambizioso, ha una visione chiara: un Napoli vincente, non solo oggi, ma anche domani. E con questa visione, vuole dare alla città un doppio motivo di festeggiare: il rinnovo del contratto di Victor Osimhen e l’acquisizione della stella spagnola Gabri Veiga.

Con Osimhen, le cose sembrano procedere senza intoppi. La firma potrebbe arrivare a giorni, garantendo all’attaccante nigeriano una permanenza fino al 2027. Un segno di fiducia e un investimento sul futuro.

Ma l’attenzione si sposta ora su Gabri Veiga. I rapporti tra il Napoli e il Celta Vigo sono buoni, e le parti stanno lavorando per trovare un accordo che non preveda il pagamento totale della clausola rescissoria da 40 milioni. Con un’offerta rivista di 30 milioni più bonus, l’entusiasmo cresce e l’accordo sembra a portata di mano.

Se queste due trattative dovessero concretizzarsi, il Napoli potrebbe schierare una formazione da sogno, catalizzando l’attenzione non solo dei suoi tifosi, ma di tutti gli amanti del calcio. Il futuro è luminoso, e come dicono a Napoli: “Chi sogna solo di notte, non sa cosa si perde.”

Forza Napoli, il futuro ti aspetta!